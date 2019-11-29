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СМИ: число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 48

Пострадавшими числятся порядка 790 человек

ТАСС, 29 ноября. Число жертв землетрясения в Албании достигло 48 человек. Об этом сообщила в пятницу газета Koha Jone со ссылкой на министерство обороны страны.

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По данным издания, пострадавшими числятся порядка 790 человек. Ранее сообщалось о 40 погибших. Из-под завалов удалось спасти 45 человек, работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

По сообщениям Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск), эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии, Словении и некоторых южных провинциях Италии.

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Албания
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