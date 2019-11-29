Прокуратура не нашла нарушений в колонии, откуда появилось видео с избиением заключенного

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноября. /ТАСС/. Совместная с правозащитниками проверка прокуратуры Карелии в исполнительной колонии № 9 (ИК-9) в Петрозаводске не обнаружила нарушений в отношении заключенных. Выездная проверка была организована в связи с сентябрьскими публикациями в СМИ о возможных пытках в учреждении со стороны руководства, сообщили журналистам в прокуратуре республики.

"Комиссия констатирует, что фактов применения к лицам, отбывающим наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике Карелия, незаконных мер физического воздействия в ходе проверки не установлено, жалоб от осужденных по таким фактам не поступило", - говорится в сообщении.

В ходе проверки представители надзорного органа установили, что осужденные содержатся в надлежащих материально-бытовых условиях. По результатам обхода общежитий отрядов и штрафных помещений заключенные могли высказать свои жалобы и записаться на личный прием. Во время него люди ставили вопросы о переводе в другую колонию, по месту жительства, о медико-санитарном обеспечении. "По поступившим обращениям организованы проверки", - отметили в прокуратуре Карелии.

В обходе колонии и общении с заключенными приняли участие уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко, а также члены республиканской Общественной наблюдательной комиссии.

В начале октября на YouTube пользователь под ником "Говори правду" выложил ролик, на котором, два человека избивают заключенного. После этого СК возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), а представители центрального аппарата ФСИН России начали проверку. По информации республиканского УФСИН, сейчас обязанности начальника колонии исполняет руководитель республиканской больницы №2 в Медвежьегорске, входящей в систему УФСИН по Карелии, Александр Гордеев, его предшественник на этом месте - Иван Савельев - на время следствия переведен на рабочее место Гордеева.