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В Ленобласти задержан подозреваемый в краже из монастыря пожертвований на 3 млн рублей

Им оказался ранее судимый мужчина

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Безработный ранее судимый мужчина задержан по подозрению в краже из храма на территории женского монастыря в поселке Ленинское Ленинградской области ящика с пожертвованиями на 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в поселке Сосновый Бор полицейскими задержан подозреваемый. 28-летний неработающий мужчина проживал в доме своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы", - отметила Волк.

Как рассказала Волк, около месяца назад в полицию обратилась настоятельница женского монастыря. Игуменья сообщила, что злоумышленник проник на территорию храма и похитил ящик, в котором находились пожертвования прихожан, в том числе кресты, цепочки и подвески из драгоценных металлов. Общая стоимость похищенного составила около 3 млн рублей. По данному факту, как отметила представитель ведомства, было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

Установлено, что на протяжении последних нескольких месяцев злоумышленник находился в федеральном розыске за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Подозреваемый может быть причастным к аналогичным преступлениям.

В настоящее время ему избирается мера пресечения. Часть похищенного изъята.

Теги
РоссияЛенинградская область
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