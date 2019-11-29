В Ленобласти задержаны два человека по подозрению в поджоге дома XIX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух человек в Ленинградской области, которых подозревают в умышленном поджоге дома купца Калязина XIX века в селе Старая Ладога, пожар в котором произошел на этой неделе. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих 18-летних подозреваемых - мужчину и женщину, жителей этого района. Мотивы их поступка устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия")", - говорится в сообщении.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пожар в доме на улице Варяжской в селе Старая Ладога возник 27 ноября. Как сообщила ТАСС директор Староладожского музея-заповедника Людмила Губчевская, возгорание произошло в доме купца Александра Калязина, он является памятником архитектуры. В результате инцидента никто не пострадал.

О возгорании пожарным сообщил работник музея, увидев его через камеры наружного наблюдения. В здании раньше располагалась экспозиция музея, затем она съехала оттуда из-за аварийного состояния дома.