Глава СК на авиабазе Хмеймим дал поручения по расследованию преступлений против военных РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии и заслушал ход расследования уголовных дел о преступлениях против российских военных. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета прибыл на российскую авиабазу в Хмеймим, где в ходе оперативного совещания заслушал доклады следователей о ходе расследования преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики. Александром Бастрыкиным даны поручения и рекомендации по конкретным уголовным делам", - сказала Петренко.

Бастрыкин отметил высокий профессионализм сотрудников СК при проведении следственных действии на территории Сирии. При этом он обратил внимание на необходимость строгого соблюдения мер безопасности, учитывая, что на большинстве освобожденных территорий совсем недавно находились незаконные вооруженные формирования.

Кроме того, глава СК провел переговоры в Дамаске с начальником Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюком. "Стороны отметили, что в последнее время проделана большая работа по борьбе с терроризмом и экстремизмом, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти на территории Сирии", - сказала представитель СК. На встрече была отмечена необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества и развития прямых контактов между российскими и сирийскими правоохранительными органами в целях оперативного содействия в расследовании террористических преступлений.

Расширение сотрудничества

Бастрыкин в ходе рабочей поездки предложил министру юстиции Сирии Хишаму Шаару расширить сотрудничество в сфере подготовки кадров. "Бастрыкин предложил Шаару рассмотреть вопрос о расширении сотрудничества в научно-образовательной сфере, включая вопросы подготовки кадров в образовательных организациях СК России", - сообщила Петренко.

Также Бастрыкин рассказал о новейших криминалистических методиках и применяемой российскими криминалистами технике и предложил сирийским коллегам использовать наработанный российскими специалистами опыт в области криминалистического сопровождения расследования уголовных дел.

Бастрыкин также обсудил с министром юстиции Сирии вопросы реализации соглашения о сотрудничестве между ведомствами, подписанного в марте 2018 года в Дамаске. Они отметили, что уже есть положительные результаты. "Получаемые российской стороной документы и материалы имеют важное доказательственное значение для расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей СК России", - пояснила Петренко.

В ходе рабочей поездки глава СК также встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ Александром Ефимовым и дипломатами посольства. Он поблагодарил сотрудников российского посольства за всемерное содействие и помощь в организации работы следователей ведомства в Сирийской Арабской Республике. "Особо отличившиеся дипломаты награждены медалями Следственного комитета РФ", - добавила представитель ведомства.