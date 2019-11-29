СК начал проверку ИВС Москвы, где содержались участники акции 27 июля

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку изолятора временного содержания по Северо-Восточному административному округу Москвы, в котором содержались участники несогласованной акции 27 июля, из-за грубых нарушений правил содержания задержанных. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович после посещения этого изолятора.

"Там содержались Егор Лесных, Андрей Баршай, Максим Мартинцов. Их, несудимых, содержали с ранее судимыми, причем по "тяжким" статьям. Это грубое нарушение закона о содержании обвиняемых и подозреваемых. Мы направили жалобу в прокуратуру, она передала ее в СК, и тот начал проверку сотрудников этого ИВС", - сказала Литвинович.

По ее словам, члены ОНК неоднократно проверяли изолятор на северо-востоке Москвы, в том числе после перевода оттуда участников акции 27 июля. "Когда Мартинцова и Лесных перевели в СИЗО, мы посетили их там и спросили, как работники ИВС по СВАО отнеслись к нашим рекомендациям после нашего ухода оттуда. Те сказали, что эти рекомендации были игнорированы. После этого мы еще раз решили посетить данный изолятор, однако нас туда не пускали более полутора часов - это нарушение закона. После этого и было принято решение написать жалобу в прокуратуру", - сказала Литвинович.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.