В Псковской области опрокинулся рейсовый автобус с 10 пассажирами

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Рейсовый автобус, в котором находилось 10 пассажиров, семь из которых дети, съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области в пятницу.

"ДТП произошло около 8:30 утра в Новоржевском районе на 2-м километре автодороги Новоржев - Кудеверь. Водитель рейсового автобуса, осуществлявшего перевозку людей из сельской местности в районный центр, по предварительной информации, не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В салоне автобуса находились 10 пассажиров, семеро из которых дети. В настоящее время имеется информация о трех пострадавших детях", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что автобус двигался по маршруту Иваньково - Новоржев.