В Москве задержаны семейная пара и женщина по делу о продаже ребенка

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве семейную пару, а также еще одну женщину по подозрению в продаже ребенка. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, не позднее августа 22-летняя беременная девушка заключила с семейной парой устный договор о продаже им своего будущего новорожденного ребенка. Согласно договоренности, после выписки из роддома она передала новорожденного мальчика семейной паре", - сообщила Иванова.

Все трое фигурантов задержаны, следствие ходатайствует об их аресте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").