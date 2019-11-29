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Суд Севастополя арестовал россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ее заключили под стражу на два месяца
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© Юрий Смитюк/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу фигурантку дела о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, сообщили ТАСС в пятницу в суде.

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"Заключили под стражу на два месяца", - сказал представитель суда.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в Севастополе по подозрению в государственной измене задержана гражданка России, "которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена", предусматривает до 20 лет лишения свободы).

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