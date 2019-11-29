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ФСИН опровергла информацию об обысках у первого замдиректора службы Рудого

Ранее Telegram-канал Baza утверждал, что обыски якобы проходили в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области
Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый ФСИН России
Описание
Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый
© ФСИН России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию СМИ о якобы проведенных обысках у первого заместителя директора службы Анатолия Рудого.

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"В связи с распространением информации о том, что якобы в кабинете первого заместителя директора ФСИН России Анатолия Рудого проводился обыск, сообщаем, что данные сведения не соответствует действительности", - заявила ТАСС руководитель пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина.

Об обысках у первого замглавы ФСИН сообщил Telegram-канал Baza, который утверждал, что обыски якобы проходили в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области.

Генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый является первым замдиректора ФСИН с марта 2014 года.

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