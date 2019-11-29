ФСИН опровергла информацию об обысках у первого замдиректора службы Рудого

"В связи с распространением информации о том, что якобы в кабинете первого заместителя директора ФСИН России Анатолия Рудого проводился обыск, сообщаем, что данные сведения не соответствует действительности", - заявила ТАСС руководитель пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина.

Об обысках у первого замглавы ФСИН сообщил Telegram-канал Baza, который утверждал, что обыски якобы проходили в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области.

Генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый является первым замдиректора ФСИН с марта 2014 года.