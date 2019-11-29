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В ДТП в Псковской области пострадали пять человек

Среди пострадавших есть дети

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. В Псковской области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате инцидента четверо детей и один взрослый госпитализированы, сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области в пятницу.

"По последним данным, есть информация о пяти пострадавших. Это четыре ребенка и один взрослый. Дети 2010, 2005, 2003 и 2008 годов рождения. Мальчик и девочка 2010 и 2005 годов рождения получили ушибы, две девочки 2003 и 2008 годов рождения - у них диагностированы переломы носа и ключицы соответственно. Также пострадала женщина - диагностирован перелом лопатки. Все пострадавшие в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая помощь" - сказал он. Ранее сообщалось о трех пострадавших детях.

Как пояснил ТАСС заместитель председателя комитета Псковской области по здравоохранению Денис Сачков, пострадавшие транспортируются в больницы города Пскова. "Их состояние - между легкой и средней степенью тяжести. Тяжелых нет", - сказал Сачков.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников из-за ДТП поручил провести проверку безопасности организации школьных перевозок в регионе.

Теги
РоссияПсковская область
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