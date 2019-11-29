Два человека погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла на Каширском шоссе в Московской области, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

"В 07:10 на 2-м километре Каширского шоссе произошло столкновение грузового автомобиля и легковой машины Fiat. Автомобиль ВАЗ, пытаясь объехать столкнувшиеся машины, совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП два пешехода погибли, еще три человека пострадали", - сообщил собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.