Девять человек отравились неизвестным веществом в подмосковном хостеле

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Девять человек отправились неизвестным веществом в хостеле в Ленинском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В СНТ "Мамоновский овраг" городского округа Ленинский, в частном трехэтажном хостеле в одной из комнат произошло отравление неизвестным веществом. Пострадали девять человек, семь из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, детей среди отравившихся нет, выясняются причины произошедшего.