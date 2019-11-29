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В Арзамасе рабочему оторвало руку упавшей стрелой крана

СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ"

ТАСС, 29 ноября. В Арзамасе 57-летний рабочий лишился руки из-за ЧП на стройке. Об этом сообщается в пятницу на сайте управления СК РФ по Нижегородской области.

По данным следствия, инцидент произошел 28 ноября на стройплощадке: во время разгрузочных работ у крана оборвался трос и упала стрела, из-за чего травму получил мужчина, который находился в кузове грузового автомобиля.

"57-летний пострадавший, у которого произошла травматическая ампутация руки, доставлен в городскую больницу", -- уточнили в ведомстве.

Сотрудники регионального управления СК возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ".

Теги
РоссияНижегородская область
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