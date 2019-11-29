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Следовавшие из Москвы в Ереван самолеты не смогли приземлиться из-за густого тумана

Они совершили вынужденные посадки в Астрахани и Сочи

ЕРЕВАН, 29 ноября. /ТАСС/. Два самолета авиакомпаний "Аэрофлот" и S7, следовавшие из Москвы в Ереван, не смогли в пятницу из-за густого тумана приземлиться в аэропорту "Звартноц" и совершили вынужденные посадки в Астрахани и Сочи. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь аэропорта "Звартноц" Сатеник Ованнисян.

"В Ереване был густой туман, рейс "Аэрофлота" был вынужден сесть в Сочи, а самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в запасном аэропорту Астрахани", - отметила она.

По словам Ованнисяна, в настоящее время погодные условия нормализуются, "Звартноц" уже принимает самолеты.

Теги
АрменияРоссияКраснодарский крайАстраханская область
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