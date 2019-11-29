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Петербуржец избил фельдшера скорой помощи, приехавшего к нему на вызов

Пострадавший попал в больницу с травмами головы, его обидчик - с острым отравлением этиловым спиртом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга избил фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей к нему домой на вызов. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг в доме на набережной канала Грибоедова. "54-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 29-летнему медицинскому работнику. Оба участника конфликта были доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, злоумышленник несколько раз ударил кулаком по лицу медработника. После того как нападавшего привезли в больницу, у него диагностировали острое отравление этиловым спиртом. В настоящее время ему оказывают медпомощь.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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