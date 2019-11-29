Суд в Москве арестовал Суровцева, обвиняемого в нападении на росгвардейца 27 июля

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал программиста Сергея Суровцева, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля в столице. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить ходатайство следствия об аресте обвиняемого Суровцева до 27 января 2020 года", - сказала судья.

Следователь мотивировал свое ходатайство тем, что Суровцев нигде не работает, не имеет постоянного места жительства, после совершения преступления пытался скрыться, а потому никакую иную меру пресечения, кроме ареста, избрать нельзя. "Вина Суровцева подтверждается видеозаписью, показаниями свидетелей и данными судмедэкспертизы", - подчеркнул сотрудник СК.

Сам Суровцев просил назначить ему домашний арест. "Не согласен с обвинением, прошу избрать мне домашний арест по месту регистрации моей матери на Химкинском бульваре в Москве", - сказал Суровцев. Его адвокат Василий Кушнир подчеркнул, что основного доказательства обвинения - видеозаписи, на которую ссылается следователь, в деле нет. "Там есть только распечатанная раскадровка с комментариями следователя, объективно она вину моего подзащитного не доказывает", - сказал защитник.

Ранее в Следственном комитете ТАСС сообщили, что анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания позволили установить, что 27 июля 30-летний Сергей Суровцев, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся в толпе. Ему предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, неопасного для его жизни (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Как следует из открытых данных, Суровцев занимался бизнесом в сфере интернет-технологий, был одним из основателей проекта Shopster Analytics, который отслеживает перемещения посетителей торговых центров по Wi-Fi.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

В новость были внесены изменения (13:21 мск) - приводятся позиции сторон.