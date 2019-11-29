Мосгорсуд признал законным взыскание 1,2 млн рублей с организаторов акции 27 июля в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение суда о взыскании 1,2 млн рублей с организаторов несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы по иску ГУП "Мосгортранс". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ответчиками по искам были блогер Алексей Навальный, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

В иске "Мосгортранс" просил взыскать с ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. Как указал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.

Коптевский суд ранее удовлетворил аналогичный иск и взыскал с ответчиков 3,5 млн рублей по иску от иски ГБУ "Автомобильные дороги", а также 55 тысяч рублей по иску от Московского метрополитена. Представители метрополитена в иске заявили, что им пришлось дополнительно вызвать на работу для обеспечения безопасности семерых человек - начальников станций "Лубянка", "Театральная", Маяковская", "Площадь революции", "Кузнецкий мост", и "Менделеевская" и замначальника службы движения метрополитена.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.