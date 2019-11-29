Более 260 человек эвакуировали из Черемушкинского суда в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 260 посетителей и сотрудников Черемушкинского районного суда в Москве эвакуированы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании здания Черемушкинского районного суда, 266 человек - посетители и сотрудники - эвакуированы", - сказал собеседник агентства. В настоящий момент здание оцеплено. Кроме того, как отметил источник, проверяется также информация о минировании УВД по Юго-Западному административному округу на улице Кржижановского, а также ТЦ "Новинский пассаж" в центре Москвы.

В четверг днем в связи с угрозой минирования были эвакуированы сотрудники и посетители Тверского, Мещанского, Басманного, Кузьминского, Останкинского, Измайловского и Тимирязевского судов Москвы. Позже стало известно, что все сообщения о заложенных взрывных устройствах оказались ложными.

В новость были внесены изменения (14:28 время мск) — обновлена информация по тексту.