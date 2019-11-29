Прокурор просит суд приговорить к 14 годам колонии экс-главу Минфина Подмосковья Кузнецова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Гособвинение просит Басманный суд Москвы назначить 14 лет колонии бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, обвиняемому в хищении более 14 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу признать подсудимого Кузнецова виновным [в инкриминируемых ему преступлениях] и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб., а также запретить занимать должности в государственных и муниципальных структурах", - огласил в прениях сторон прокурор.

При этом государственный обвинитель требует взыскать в рамках гражданских исков с бывшего министра более 3 млрд рублей в качестве погашения ущерба. "Гражданские иски потерпевшей стороны, которой является правительство Московской области, на сумму свыше 3 млрд рублей требую удовлетворить в полном объеме и наложить взыскание на имущество Кузнецова, в том числе семикомнатную квартиру на улице Остоженке, дом 7, в Москве и ряд земельных участков в Подмосковье", - сказала прокурор Амалия Устаева.

По ее словам, вина Кузнецова в причастности к 21 преступлению подтверждается показаниями свидетелей, очными ставками, документами и иными доказательствами.

Несмотря на признание Кузнецовым вины, он не компенсировал ущерб и не мог рассчитывать на особый порядок рассмотрения дела. Судебный процесс начался в конце августа с допроса свидетелей и исследования письменных материалов дела.

Суть обвинений

Кузнецов обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств"), и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Общая сумма ущерба по 22 эпизодам составляет более 14 млрд рублей. Экс-министр полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Как ранее сообщили в Следственном комитете, по версии следствия, в 2005-2008 году Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 14 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимость за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками растратил бюджетные средства. Кузнецов был объявлен в международный розыск в 2010 году, а в 2013 году задержан во Франции и в начале 2019 года экстрадирован в Россию, где был заключен под стражу.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно вынесен приговор бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Кроме того, в 2014 году приговором Басманного Москвы сестра подсудимого Елена Кузнецова признана виновной в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного незаконным путем, и осуждена на семь лет лишения свободы. Ущерб, нанесенный действиями Кузнецовой, оценивается в 2,4 млрд рублей. Ее имущество будет выставлено на аукцион.