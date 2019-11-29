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Сообщения с угрозой взрыва поступили в Пресненский и Замоскворецкий районные суды

Кроме того, был эвакуирован Чертановский районный суд Москвы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Информация о минировании поступила Пресненский и Замоскворецкий районные суды Москвы, сотрудников и посетителей оттуда эвакуируют. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в Пресненский суд Москвы, людей эвакуируют", - сообщил собеседник агентства. Аналогичная информация была подтверждена в отношении Замоскворецкого районного суда столицы.

Также Чертановский районный суд Москвы эвакуировали из-за анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве.

"Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в Чертановский районный суд. На месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи", - сообщил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщил об угрозах минирования Мосгорсуда, Басманного и Черемушкинского районных судов, их посетителей и работников также эвакуировали. Позже стало известно, что информация о минировании Черемушкинского суда оказалась ложной, он уже работает в штатном режиме.

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