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Сообщение о минировании поступило в здание Центрального телеграфа в Москве

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию о минировании здания

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Анонимное сообщение о заложенной взрывчатке поступило в здание Центрального телеграфа в Москве, проводится проверка. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Сотрудники экстренных служб и кинологи проверяют информацию о минировании здания по адресу: ул. Тверская, дом 7", - сообщил собеседник агентства.

В этом здании находятся также "Телеграф Холл", Общественная приемная по защите прав граждан, информационное агентство "Моссовет", бары, рестораны и салон сотовой связи.

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Россия
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