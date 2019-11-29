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Часть потолка обрушилась в райадминистрации во время заседания новгородского правительства

В результате инцидента никто не пострадал

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Часть потолка обрушилась в зале администрации Старорусского района Новгородской области в пятницу днем. В это время в помещении проходило выездное заседание правительства региона, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Да, произошло обрушение частичное потолка, небольшого участка, никто не пострадал. Заседание [регионального правительства] продолжилось в этом же помещении", - сообщили в пресс-службе.

Участие в выездном заседании правительства, на котором обсуждалась ситуация с подтоплениями в регионе после ливней 2-4 ноября, нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" и развитие системы среднего профессионального образования, принимали несколько десятков человек: губернатор, региональные министры, власти муниципальных районов области, общественники.

В социальных сетях появилась информация, что в результате ЧП пострадал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрий Михайлов, однако, как сообщил ТАСС бизнес-омбудсмен, падение штукатурки его не травмировало. "Меня задела часть [упавшего] потолка, испачкала спину. Ушибов нет, ничего, вскользь по спине прошла штукатурка", - сказал Михайлов.

Теги
РоссияНовгородская область
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