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Сообщения об угрозах взрывов в шести судах и УВД в Москве не подтвердились

Злоумышленники, угрожавшие взрывом, требовали перевести им денежные средства в биткоинах

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Оперативные службы столицы проверили здания Московского городского и еще пяти районных судов и не подтвердили информацию об угрозе взрывов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Были проверены шесть зданий: Мосгорсуда, Басманного, Пресненского, Черемушкинского, Замоскворецкого и Зюзинского судов. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Суды возвращаются к работе", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в суды поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах, чтобы этого не произошло.

Также в пятницу было якобы заминировано здание УВД по Юго-Западному административному округу, где после проверки взрывных устройств не обнаружено.

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