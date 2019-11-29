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В Екатеринбурге коллектор забрал машину вместе с трехгодовалым ребенком должницы

Женщина брала займ в размере 160 тыс. рублей, но, по словам представителя микрокредитной организации, почти год не выплачивала деньги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. В Екатеринбурге представитель компании микрокредитной организации забрал автомобиль должницы со спящим внутри трехлетним ребенком. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Женщина обратилась к представителям МВД с просьбой найти ее машину и пропавшую трехлетнюю дочь. И пояснила, что в тот день она совместно с дочерью и подругой приехали к зданию бизнес-центра на Промышленном проезде. Машину припарковали, а сами отправились в торговую точку, оставив малышку в транспортном средстве. Через некоторое время вышли и не обнаружили ни машины, ни ребенка", - сказал он.

Полицейские опросили гендиректора микрокредитной организации, когда выяснили, что пропавшая машина находится в залоге: в мае 2017 года женщина взяла в компании 160 тыс. рублей займа, отдав автомобиль в залог - фактически он оставался в ее пользовании.

"Гендиректор фирмы пояснил, что почти год женщина не выплачивала деньги, поэтому иномарку вычислили по спутниковому маяку, прибыли к тому месту, где она стояла, подождали некоторое время, что кто-то выйдет к ней, но, так как этого не произошло, а машина была открытой, с заведенным двигателем и ключами зажигания, сели в машину и уехали, чтобы поставить ее на парковку компании. А по пути следования представитель фирмы обнаружил в ней спящую трехлетнюю девочку", -  уточнил Горелых.

Полицейские открыли в отношении матери девочки административное дело по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей". Намерены правоохранительные органы дать оценку и действиям представителя микрокредитной организации.

Теги
РоссияСвердловская область
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