В Балашихе отключили воду из-за аварии на водозаборе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Подача воды ограничена в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе Московской области из-за попадания дезинфицирующего средства в водозабор, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ.

"Сегодня при проведении аварийно-восстановительных работ по замене и промывке труб было использовано специальное дезинфицирующее средство. Было допущено попадание средства в воду на Восточном водозаборе микрорайона Железнодорожный. До 19:00 мск ограничена подача холодного водоснабжения", - сказали в ведомстве.

Организован подвоз воды в образовательные и лечебные учреждения. Лаборатории Балашихинского водоканала и Роспотребнадзора ведут мониторинг. В МЧС не рекомендовали жителям пить воду из-под крана без кипячения.