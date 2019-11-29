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Обновлено 

В ДТП с микроавтобусом в Татарстане пострадали 10 человек

Один из них находится в реанимации
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

ТАСС, 29 ноября. Десять человек получили травмы в результате ДТП в Татарстане, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мэрии Нижнекамска.

"В больницу доставлены 10 человек, пострадавших в ДТП. Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных относительно удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что все пострадавшие находятся в сознании и проходят комплекс обследований, после чего будет решаться вопрос о госпитализации.

По предварительной информации, речь идет о вахтовом автобусе, который ехал из промзоны в город. Подробности ДТП выясняются, все экстренные службы сейчас работают на месте ЧП.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Татарстану, микроавтобус вылетел в кювет, предварительно, его подрезал легковой автомобиль. "Примерно в 17:00 на выезде из Нижнекамска микроавтобус Toyota вылетел с дороги в кювет. По предварительным данным, автомобиль Renault подрезал микроавтобус", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что, по их данным, травмы получили девять человек.

Прокуратура республики начала проверку после аварии. 

"Прокуратура Республики Татарстан по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова организовала проверку в связи с произошедшим сегодня дорожно-транспортным происшествием с участием микроавтобуса на выезде из Нижнекамска. Проведение надзорных мероприятий поручено нижнекамскому городскому прокурору", - отмечается в сообщении.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства и причины аварии.

В новость внесены изменения (19:42 мск) - добавлены подробности.

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