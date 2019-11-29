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Сотрудницу транспортного управления МВД по ЦФО обвиняют в крупном мошенничестве

Нину Сальникову отправили под домашний арест на два месяца

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца заместителя начальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) Нину Сальникову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Тем самым суд отклонил ходатайство Следственного комитета России об аресте обвиняемой, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении обвиняемой Сальниковой Нины Артемовны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 января 2020 года", - сказала представитель суда.

Перед началом судебного заседания все участники процесса, включая обвиняемую, попросили рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в закрытом от СМИ и слушателей режиме, оно было удовлетворено. Представитель СК мотивировал свою просьбу о проведении процесса в закрытом режиме необходимостью сохранения тайны следствия. "Установлены не все участники преступления", - подчеркнул он.

35-летней сотруднице полиции Сальниковой предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ее уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета России. Срок следствия установлен до конца января.

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Россия
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