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Главу ростовского Минздрава отправили под домашний арест

Татьяну Быковскую подозревают в превышении должностных полномочий
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд в пятницу отправил под домашний арест подозреваемую в превышении должностных полномочий главу Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал судья.

Теги
РоссияРостовская область
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