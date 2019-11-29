Главу ростовского Минздрава отправили под домашний арест

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд в пятницу отправил под домашний арест подозреваемую в превышении должностных полномочий главу Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Избрать Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал судья.