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Источник: в Екатеринбурге задержали родителей убитого девятилетнего ребенка

Предполагается, что мальчик мог стать жертвой секты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Родители девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге, задержаны. Отца обнаружили в Республике Башкортостан. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Источник ТАСС в четверг сообщил об убийстве девятилетнего ребенка в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, мальчик мог стать жертвой секты.

"Родители ребенка задержаны. Отца правоохранительные органы сегодня обнаружили в Башкирии", - сказал собеседник агентства.

"Комсомольская правда - Екатеринбург" ранее сообщила, что изуродованное тело девятилетнего мальчика нашли утром 28 ноября. По информации издания, одна из версий произошедшего - убийство на религиозной почве: ребенка били, чтобы "изгнать из него бесов".

В ГУ МВД России по Свердловской области и региональном следственном управлении СК данный инцидент пока не комментируют.

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