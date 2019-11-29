Источник: в Екатеринбурге задержали родителей убитого девятилетнего ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Родители девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге, задержаны. Отца обнаружили в Республике Башкортостан. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Источник ТАСС в четверг сообщил об убийстве девятилетнего ребенка в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, мальчик мог стать жертвой секты.

"Родители ребенка задержаны. Отца правоохранительные органы сегодня обнаружили в Башкирии", - сказал собеседник агентства.

"Комсомольская правда - Екатеринбург" ранее сообщила, что изуродованное тело девятилетнего мальчика нашли утром 28 ноября. По информации издания, одна из версий произошедшего - убийство на религиозной почве: ребенка били, чтобы "изгнать из него бесов".

В ГУ МВД России по Свердловской области и региональном следственном управлении СК данный инцидент пока не комментируют.