Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания в Британии судна с крымчанами на борту

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании выясняет обстоятельства задержания судна с российским экипажем в Соединенном Королевстве. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу вечером в Twitter российского диппредставительства.

"В посольство поступила информация о том, что судно Jireh под флагом Нигерии с российским экипажем задержано в порту Портленда в Великобритании. В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента", - говорится в твите.

Ранее в пятницу инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила ТАСС, что на борту задержанного 26 ноября судна Jireh под флагом Нигерии находятся девять человек из Крыма.

"Владельцы (нигерийская компания) выходят на связь, но не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения судна продовольствием и питьевой водой. Профсоюз, в свою очередь, разбирается в ситуации", - сказала она.

Ананьина добавила, что местные благотворительные организации уже помогают морякам. Питьевая вода на борту уже заканчивается. Судно перегонялось из Норвегии в Сенегал.

Вещательная корпорация Би-би-си в четверг сообщила, что нигерийский паром Jireh с девятью людьми на борту был задержан в Портленде после того, как он был отбуксирован в порт с отключенным электропитанием. Ранее судно пыталось встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси, однако портовые власти на обоих островах не дали на это разрешение. Сотрудники Красного Креста обеспечили экипаж продовольствием и одеждой.