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На полигоне в Ульяновске горят промышленные отходы

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м

УЛЬЯНОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.

"Сообщения о пожаре поступили 29 ноября около десяти часов вечера (около 21:00 мск) - возгорание произошло на территории полигона компании ООО "ПромУтилизация" в Заволжском районе города Ульяновска. Установлено, что загорелись промышленные отходы общей площадью 1 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

По данным министерства, на место выехали инспекторы эконадзора. "Материалы будут переданы в управление Росприроднадзора, поскольку данный объект подлежит федеральному надзору", - уточнили в пресс-службе.

На месте работает бригада МЧС. Специалисты лаборатории Гидрометцентра Ульяновской области отбирают пробы атмосферного воздуха для анализа. Причины возгорания устанавливаются.

Теги
РоссияУльяновская область
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