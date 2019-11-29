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Полиция сообщила, что пострадавшие при нападении в Гааге являются несовершеннолетними

Информации об их состоянии не приводится
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© AP Photo/Phil Nijhuis

ТАСС, 30 ноября. Все пострадавшие в результате нападения с ножом в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом сообщается в пятницу в Twitter городской полиции.

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"Все трое пострадавших в результате инцидента на улице Гроте Марктстраат - несовершеннолетние. Мы находимся в контакте с их семьями", - отмечается в сообщении. Информации об их текущем состоянии не приводится.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при нападении на торговой улице в центре Гааги. Злоумышленник скрылся с места происшествия, ведется его розыск. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, нет оснований полагать, что нападавший руководствовался террористическими мотивами.

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Нидерланды
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