Полиция сообщила, что пострадавшие при нападении в Гааге являются несовершеннолетними

ТАСС, 30 ноября. Все пострадавшие в результате нападения с ножом в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом сообщается в пятницу в Twitter городской полиции.

"Все трое пострадавших в результате инцидента на улице Гроте Марктстраат - несовершеннолетние. Мы находимся в контакте с их семьями", - отмечается в сообщении. Информации об их текущем состоянии не приводится.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при нападении на торговой улице в центре Гааги. Злоумышленник скрылся с места происшествия, ведется его розыск. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, нет оснований полагать, что нападавший руководствовался террористическими мотивами.