Источник: материалы дела о шпионаже в пользу Украины в Севастополе засекречены

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Документы по делу о шпионаже в пользу Украины, фигуранткой которого стала гражданка России из Севастополя, засекречены, сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам полуострова.

"Засекречены материалы", - сказал он. Информацию о том, что часть материалов находится в закрытом доступе, подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах полуострова.

Еще один собеседник отметил, что по закону заседания суда по мере пресечения проходят в закрытом режиме, если уголовное дело касается секретных данных.

В пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в Севастополе по подозрению в государственной измене задержана гражданка России, "которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера". Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена", предусматривает до 20 лет лишения свободы).