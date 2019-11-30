{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: материалы дела о шпионаже в пользу Украины в Севастополе засекречены

В пятницу ФСБ России сообщили, что в городе по подозрению в государственной измене задержали гражданку России, которую завербовали украинские спецслужбы
Описание
© Виталий Невар/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Документы по делу о шпионаже в пользу Украины, фигуранткой которого стала гражданка России из Севастополя, засекречены, сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам полуострова.

На эту тему
Случаи задержания агентов украинских спецслужб в России

"Засекречены материалы", - сказал он. Информацию о том, что часть материалов находится в закрытом доступе, подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах полуострова.

Еще один собеседник отметил, что по закону заседания суда по мере пресечения проходят в закрытом режиме, если уголовное дело касается секретных данных.

В пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в Севастополе по подозрению в государственной измене задержана гражданка России, "которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера". Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена", предусматривает до 20 лет лишения свободы).

Теги
УкраинаРоссияСевастополь
Реклама на ТАСС
Три человека пострадали в Якутии при опрокидывании микроавтобуса
У виновника аварии оказалось просроченное водительское удостоверение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС