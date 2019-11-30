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Здание горит на территории промзоны на востоке Москвы

Один человек погиб

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пожар в здании на территории промзоны произошел на Иркутской улице в Москве, площадь возгорания - 200 кв. м, в результате ЧП погиб человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в промзоне по адресу: Иркутская улица, 11, корп. 2. Горит двухэтажное здание... Погиб один человек. В настоящий момент возгорание локализовано", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС ТАСС сообщили, что горящее здание не эксплуатируется. "Это неэксплуатируемая двухэтажная постройка", - сказали в ГУ МЧС. 

В новость внесены изменения (09:14 мск​​​​​) - добавлены подробности

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