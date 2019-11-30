Пожар в здании промзоны на востоке Москвы потушили

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в здании на территории промзоны на востоке Москвы на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"09:26 [пожар] ликвидирован", - сообщили в главке. В пресс-службе отметили, что для ликвидации пожара задействовали 22 единицы техники и 88 человек личного состава.

Здание находится на территории промзоны на Иркутской улице. В результате пожара погиб человек. Тушение пожара осложнялось отсутствием источников воды поблизости.

По данным столичного главка МЧС, здание является неэксплуатируемой двухэтажной постройкой.