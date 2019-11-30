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СМИ: в Киеве взорвали отделение "Ощадбанка"

По данным агентства "Украинские новости", целью злоумышленников был банкомат

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в отделении "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева. Об этом в субботу сообщило агентство "Украинские новости".

Взрыв произошел около 04:10 по местному времени (05:10 мск). По информации агентства, "к преступлению причастны двое мужчин". По предварительным данным, взрыв произошел у банкомата, который, скорее всего, и был целью злоумышленников. Ударная волна была такой силы, что уничтожила не только сам банкомат, но и почти полностью разрушила отделение: внутри осыпался потолок, а витрину выбило наружу.

Официального комментария МВД Украины по поводу инцидента пока не последовало. По данным СМИ, в городе введен план "Сирена", идет розыск подозреваемых. О возможных пострадавших не сообщается.

"Ощадбанк" - государственный банк Украины. Занимает в стране второе место по объему активов, имеет более 2,6 тыс. отделений.

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Украина
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