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В авиакатастрофе на Кубани погиб директор партнерства "Воздушный транспорт Абрау"

Инцидент произошел утром в субботу

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Директор некоммерческого партнерства "Воздушный транспорт Абрау" Юрий Королев погиб в субботу при крушении вертолета в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний "Абрау-Дюрсо".

"Это Юрий Королев, он возглавлял некоммерческое партнерство "Воздушный транспорт Абрау". Он был нашим сотрудником", - сказала собеседница.

Вертолет, летевший из Абрау-Дюрсо в Анапу, упал в субботу на склоне горы, разрушений на земле нет. На борту был только пилот, он погиб. Следователи начали проверку после инцидента.

Теги
РоссияКраснодарский край
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Вертолет разбился у Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
Пилот погиб
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