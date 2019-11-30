В авиакатастрофе на Кубани погиб директор партнерства "Воздушный транспорт Абрау"

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Директор некоммерческого партнерства "Воздушный транспорт Абрау" Юрий Королев погиб в субботу при крушении вертолета в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний "Абрау-Дюрсо".

"Это Юрий Королев, он возглавлял некоммерческое партнерство "Воздушный транспорт Абрау". Он был нашим сотрудником", - сказала собеседница.

Вертолет, летевший из Абрау-Дюрсо в Анапу, упал в субботу на склоне горы, разрушений на земле нет. На борту был только пилот, он погиб. Следователи начали проверку после инцидента.