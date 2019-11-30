Первого замначальника СУ СК по Свердловской области задержали за взятку

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко и адвокат адвокатской палаты Владимирской области задержаны за получение взятки. Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователь обещал за взятку закрыть уголовное дело.

"Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки"), адвокату - по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - сказала Петренко. Она уточнила, что они были задержаны с поличным, сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что Бусылко задержали за взятку в размере 18 млн рублей.

Уголовное дело расследует центральный аппарат СК. Следователи СК России намерены ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Петренко подчеркнула, что борьба с коррупцией остается одним из важнейших направлений деятельности СК России. "Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жестко реагировать в случае каждого факта коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов", - заверила Петренко. Она отметила, что каждый уличенный в преступлении офицер, невзирая на чины и должности, понесет уголовную ответственность.