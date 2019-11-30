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Первого замначальника СУ СК по Свердловской области задержали за взятку

Кроме того, задержан адвокат адвокатской палаты Владимирской области
Первый заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко СК РФ по Свердловской области
Описание
Первый заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко
© СК РФ по Свердловской области

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко и адвокат адвокатской палаты Владимирской области задержаны за получение взятки. Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователь обещал за взятку закрыть уголовное дело.

"Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки"), адвокату - по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - сказала Петренко. Она уточнила, что они были задержаны с поличным, сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что Бусылко задержали за взятку в размере 18 млн рублей.

Уголовное дело расследует центральный аппарат СК. Следователи СК России намерены ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Петренко подчеркнула, что борьба с коррупцией остается одним из важнейших направлений деятельности СК России. "Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жестко реагировать в случае каждого факта коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов", - заверила Петренко. Она отметила, что каждый уличенный в преступлении офицер, невзирая на чины и должности, понесет уголовную ответственность.

Теги
РоссияСвердловская область
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