Суд арестовал следователя по особо важным делам города Королева по делу о взятке

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Королеву Алексея Черникова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного суда Москвы от 29 ноября в отношении следователя по особо важным делам СО по городу Королеву ГСУ СК РФ по Московской области Черникова Алексея Михайловича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 января 2020 года", - сказала представитель суда. Детали уголовного дела в суде не уточнили.

Черникову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.