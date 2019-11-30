Посетители кафе в Якутии напали на наряд ЧОП и украли их оружие

ТАСС, 30 ноября. Наряд охраны в субботу выехал в одно из кафе города Ленска в Якутии из-за сообщения о драке на территории заведения. В результате охранники оказались избиты, а их оружие украдено, сообщается в пресс-релизе республиканского управления МВД России.

"После прибытия наряда находящиеся в нетрезвом состоянии участники инцидента совершили нападение на сотрудников охраны. Злоумышленники нанесли сотрудникам охраны телесные повреждения, похитили два служебных пистолета и скрылись с места происшествия", - говорится в распространенном сообщении.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали четверых участников инцидента и доставили в отдел. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители. Похищенное оружие и все боеприпасы к нему изъяты. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.