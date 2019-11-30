{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посетители кафе в Якутии напали на наряд ЧОП и украли их оружие

Злоумышленников задержали

ТАСС, 30 ноября. Наряд охраны в субботу выехал в одно из кафе города Ленска в Якутии из-за сообщения о драке на территории заведения. В результате охранники оказались избиты, а их оружие украдено, сообщается в пресс-релизе республиканского управления МВД России.

"После прибытия наряда находящиеся в нетрезвом состоянии участники инцидента совершили нападение на сотрудников охраны. Злоумышленники нанесли сотрудникам охраны телесные повреждения, похитили два служебных пистолета и скрылись с места происшествия", - говорится в распространенном сообщении.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали четверых участников инцидента и доставили в отдел. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители. Похищенное оружие и все боеприпасы к нему изъяты. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
В Албании завершились спасательные операции после землетрясения
Погибшими числятся 50 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС