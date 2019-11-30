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Источник: осужденного экс-министра финансов Ингушетии объявили в розыск

Руслана Цечоева приговорили к пяти годам лишения свободы за нецелевое расходование бюджетных средств

МАГАС, 30 ноября. /ТАСС/. Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев осужден на пять лет лишения свободы за нецелевое расходование 2 млрд рублей бюджетных средств и объявлен в федеральный розыск после неявки на оглашение приговора, сообщил ТАСС в субботу источник в Магасском районном суде.

"Бывший министр финансов республики Руслан Цечоев осужден Магасским районным судом к 5 годам лишения свободы за нецелевое расходование бюджетных средств. Он сейчас объявлен в федеральный розыск: на оглашении приговора он не присутствовал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, защита Цечоева приговор обжаловала. "Приговор на данном этапе не вступил в законную силу, данное решение Магасского районного суда защита обжаловала в Верховном суде региона", - добавил источник.

В 2015 году в отношении Руслана Цечоева было возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств. По данным следствия, в декабре 2014 года, будучи министром финансов Ингушетии, он направил остаток денег в размере 2 млрд рублей, предоставленных из федерального бюджета в доход республиканского бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в нарушение условий их использования на погашение дефицита бюджета республики. При этом, согласно республиканскому законодательству, данный остаток подлежал возврату в федеральный бюджет.

Чтобы скрыть совершенное бюджетное правонарушение в виде нецелевого использования средств, Цечоев вернул обратно в федеральный бюджет поступившие из этого же бюджета за январь, февраль и март 2015 года средства дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта РФ в размере 1,9 млрд рублей под видом возврата остатка средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

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