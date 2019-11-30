Источник: диспетчеры предупреждали пилота упавшего на Кубани вертолета о плохой погоде

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Плохая погода могла стать причиной крушения частного вертолета у села Дюрсо в Краснодарском крае, сообщил в субботу ТАСС источник в оперативных службах Южного федерального округа.

"По предварительной версии, причиной [крушения] стали погодные условия, в районе полета наблюдался шквалистый ветер. Диспетчеры предупредили об этом пилота, но он принял решение о вылете на свое усмотрение. Спустя несколько минут после вылета с ним потерялась связь", - сказал источник.

Руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Юрий Ткаченко пояснил ТАСС, что в районе падения вертолета проходит атмосферный фронт, в частности, наблюдается низкая плотная облачность, порывистый ветер. Он подтвердил, что погодные условия неблагоприятны для совершения полетов.

В Южном следственном управлении СК на транспорте ТАСС сообщили, что сейчас рассматриваются все версии произошедшего, в том числе ошибка пилота, отказ двигателя, столкновение с препятствиями. Точная причина будет названа после экспертизы с учетом всех установленных обстоятельств.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию ЧП.

Вертолет, летевший из Абрау-Дюрсо в Анапу, упал в субботу на склоне горы, разрушений на земле нет. На борту был только пилот - директор некоммерческого партнерства "Воздушный транспорт Абрау" Юрий Королев, он погиб. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полета, повлекшем по неосторожности смерть человека. Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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