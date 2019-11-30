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В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3

Данные о пострадавших не поступали

НУР-СУЛТАН, 30 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в субботу в 250 км от Алма-Аты. Об этом сообщила Сеть сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

"Землетрясение зарегистрировано 30 ноября в 15 часов 2 минуты 45 секунд алма-атинского времени (12:02 мск). Энергетический класс землетрясения - 9,2. Магнитуда - 4,3", - отмечается на сайте ведомства.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался на территории Алма-Атинской области, в 250 км к северо-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

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