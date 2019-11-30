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Льдина с девятью рыбаками откололась на Волге в Марий Эл

По данным пресс-службы ГУ МЧС по республике, пострадавших нет

ТАСС, 30 ноября. Льдина, на которой может находиться до девяти рыбаков, оторвалась в субботу на реке Волге в Марий Эл. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по республике.

"Произошел отрыв льдины с рыбаками, их на льдине до 9 человек. По оперативным данным, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, льдина откололась на Волге в районе деревни Пинжедыр Килемарского района республики около 13:20 мск. Обстоятельства случившего выясняются. В Марий Эл сейчас около 2 градусов мороза.

Теги
РоссияМарий Эл
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