Три человека погибли в Харькове от взрыва газового баллона

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате взрыва, который произошел в Харькове в гаражном кооперативе "Слобода". Об этом в субботу сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства пожара и взрыва в Индустриальном районе города. В результате происшествия погибли три человека", - говорится в сообщении.

По данным полиции, сообщение об инциденте поступило в субботу в 05:30 (06:30 мск). Как выяснилось в ходе осмотра места происшествия, в одном из гаражей произошло возгорание. В результате пожара взорвался находившийся в помещении газовый баллон.