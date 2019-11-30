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Три человека погибли в Харькове от взрыва газового баллона

Взрыв произошел в гаражном кооперативе "Слобода"

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате взрыва, который произошел в Харькове в гаражном кооперативе "Слобода". Об этом в субботу сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства пожара и взрыва в Индустриальном районе города. В результате происшествия погибли три человека", - говорится в сообщении.

По данным полиции, сообщение об инциденте поступило в субботу в 05:30 (06:30 мск). Как выяснилось в ходе осмотра места происшествия, в одном из гаражей произошло возгорание. В результате пожара взорвался находившийся в помещении газовый баллон.

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Украина
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