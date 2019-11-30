В Петербурге инспектора СИЗО "Кресты" арестовали по делу о сбыте наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Колпинский суд Петербурга постановил заключить под стражу инспектора отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 ("Кресты") Андрея Пугачева за покушение на сбыт наркотиков в следственном изоляторе. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Пугачева", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Мера пресечения избрана сроком до 26 января 2020 года.

По версии следствия, Пугачев с целью получения материальной выгоды путем сбыта в СИЗО наркотических средств в значительном размере вступил в сговор с неустановленными лицами. Он приобрел у станции метро "Ломоносовская" наркотики растительного происхождения и пронес их на территорию "Крестов" для сбыта заключенным. Сам Пугачев просил суд о домашнем аресте.