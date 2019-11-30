В частном доме в Кургане произошел пожар

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пожар повышенной сложности произошел в двухэтажном частном доме в Кургане. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 15:22 (мск) объявлена ликвидация открытого горения. Производится разбор конструкций, проливка. Обнаружено тело погибшего мужчины", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что дом горел в Авиационном переулке. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Пожар тушили 23 человека и 7 единиц техники.