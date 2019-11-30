Пожар в шахте "Яреганефть" в Коми потушен

СЫКТЫВКАР, 30 ноября. /ТАСС/. Пожар в шахте "Яреганефть" в Республике Коми, где двое погибли и двое получили травмы, потушен. Работы по ликвидации последствий горения продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"На шахте "Яреганефть" продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. В ходе проведенной разведки аварийного участка отделениями горноспасателей признаков пожара и погибших не обнаружено. Проводятся мероприятия по организации проветривания аварийного участка", - говорится в сообщении.