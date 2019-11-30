{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участнику акции 27 июля Раджабову предъявили обвинение в окончательной редакции

Его обвиняют в том, что он бросил бутылку в сторону полицейских

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Обвинение в окончательной редакции предъявлено участнику акции 27 июля в Москве Самариддину Раджабову, его обвиняют в том, что он бросил бутылку в сторону полицейских. Об этом ТАСС сообщил в субботу адвокат Сергей Бадамшин.

"Согласно новому обвинению, Самариддин Раджабов бросил бутылку, находясь на удалении примерно 6,9 м от киоска вентиляционной шахты и примерно 66,7 м от угла дома 23 по Петровскому бульвару", - сказал Бадамшин.

Недавно суд вернул дело Раджабова в прокуратуру для устранения недостатков, связанных с определением места совершения преступления: в обвинительном заключении был указан дом 1 на Цветном бульваре, но там нет дома с таким номером.

Раджабов находится в СИЗО, ему было предъявлено обвинения в участии в массовых беспорядках и покушении на применение насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону правоохранителей. Адвокат сообщал, что экспертиза видеозаписи, на которой запечатлен этот эпизод, показала, что соприкосновения бутылки, брошенной Раджабовым, с телом полицейского, вероятно, не было.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ущерб от взрыва в киевском "Ощадбанке" кратно превысил сумму украденного
Председатель правления банка Андрей Пышный сообщил, что цена разрушенного составляет миллионы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС