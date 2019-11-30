Участнику акции 27 июля Раджабову предъявили обвинение в окончательной редакции

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Обвинение в окончательной редакции предъявлено участнику акции 27 июля в Москве Самариддину Раджабову, его обвиняют в том, что он бросил бутылку в сторону полицейских. Об этом ТАСС сообщил в субботу адвокат Сергей Бадамшин.

"Согласно новому обвинению, Самариддин Раджабов бросил бутылку, находясь на удалении примерно 6,9 м от киоска вентиляционной шахты и примерно 66,7 м от угла дома 23 по Петровскому бульвару", - сказал Бадамшин.

Недавно суд вернул дело Раджабова в прокуратуру для устранения недостатков, связанных с определением места совершения преступления: в обвинительном заключении был указан дом 1 на Цветном бульваре, но там нет дома с таким номером.

Раджабов находится в СИЗО, ему было предъявлено обвинения в участии в массовых беспорядках и покушении на применение насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону правоохранителей. Адвокат сообщал, что экспертиза видеозаписи, на которой запечатлен этот эпизод, показала, что соприкосновения бутылки, брошенной Раджабовым, с телом полицейского, вероятно, не было.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.